Fares, per l’Inter è (quasi) finita: le cifre dell’affare fra Lazio e SPAL

Mohamed Fares SPAL

Fares, soprattutto negli ultimi giorni di agosto, era stato segnalato come possibile affare low-cost per l’Inter a sinistra. Sarà ancora un giocatore biancoceleste, ma non più della SPAL: è in chiusura il suo trasferimento alla Lazio. Queste le cifre riportate da Sky Sport.

IN DIRITTURA D’ARRIVO – L’inizio della prossima settimana dovrebbe essere quello buono per il trasferimento di Mohamed Fares alla Lazio. Il laterale algerino della SPAL è ai dettagli con il club del presidente Claudio Lotito, diventerà la prima scelta sulla sinistra per Simone Inzaghi, che ne ha parlato bene un paio di giorni fa (vedi articolo), visti i ripetuti problemi fisici di Senad Lulic. I capitolini stanno chiudendo con la società di Ferrara per una cifra che si aggira sugli otto milioni e mezzo, a giorni si presume arrivi pure l’annuncio. Sky Sport aggiunge che non ci saranno contropartite tecniche nell’operazione, a differenza di quanto sembrava all’inizio. Per l’Inter nulla da fare, dopo le diverse voci di mercato: Fares andrà alla Lazio.