Lautaro Martinez mollato dal Barcellona? Trovato attaccante low-cost

Lautaro Martinez Inter-Torino

Lautaro Martinez per quasi tutto il 2020 è stato l’osservato speciale del Barcellona, con un’infinità di prime pagine della stampa catalana. Adesso, però, dopo la conferma di Messi le cose cambiano: i blaugrana avrebbero individuato un altro attaccante da comprare.

OPZIONE CHE SFUMA? – Il Barcellona è pronto a comprare un attaccante, che non sarà Lautaro Martinez. Il quotidiano catalano Mundo Deportivo parla di un sorpasso nei confronti dell’argentino dell’Inter da parte di Memphis Depay del Lione, autore del gol che ha eliminato la Juventus dalla Champions League un mese fa. A favorire l’operazione due fattori: il primo è il contratto in scadenza al 30 giugno 2021, che lo rende disponibile a costo ridotto, il secondo la buona relazione col nuovo allenatore blaugrana Ronald Koeman. Rispetto a Lautaro Martinez per Depay non c’è da fare una trattativa fiume: circa venti milioni di euro il costo del cartellino, essendo in scadenza. A breve potrebbe concludersi l’operazione, su esplicita richiesta del suo connazionale Koeman, e oltre al ruolo di esterno può fare anche quello di centravanti. Con la permanenza per un altro anno di Lionel Messi l’attacco del Barcellona sarebbe al completo: Lautaro Martinez uscirebbe dai radar.

