Lukaku, una doppietta fa primavera? La situazione sul futuro all’Inter

Romelu Lukaku sta avendo un ruolo da protagonista in questo finale di stagione. Con un obiettivo preciso: rimanere un giocatore dell’Inter anche in futuro.

PRIMO VIOLINO – Nell’ultimo mese, Romelu Lukaku si sta riprendendo l’Inter. Dopo tanti – troppi – mesi difficili, il centravanti sta ritrovando fiducia e, soprattutto, gol. Nelle ultime dieci gare è a quota 5 gol. 3 rigori e la splendida doppietta di domenica all’Empoli. Numeri che certificano una cosa molto semplice: oggi è lui il miglior attaccante dell’Inter. E, se dipendesse solo da lui, punterebbe a esserlo anche nelle stagioni a venire. Ma il futuro di Lukaku passa per altri tavoli, a cui dovranno sedersi i dirigenti dell’Inter e quelli del Chelsea. E l’esito di un’eventuale trattativa è tutto da definire.

Lukaku vede solo Inter nel suo futuro

VOLONTÀ CHIARA – Il desiderio di Lukaku è chiaro, e lui stesso lo ha palesato anche dopo i due gol all’Empoli. Il belga vede solo l’Inter nel suo futuro, e ha perfettamente compreso l’errore di tornare al Chelsea nell’estate 2021. Tuttavia non basta solo la volontà. Così come non sono sufficienti i due gol di Empoli, o i due contro Porto e Benfica in Champions League. La stagione del numero 90 è essenzialmente deludente nei numeri. E forse è anche questo, insieme alla forma fisica via via migliore, che sta stimolando Lukaku nelle prestazioni. Che tuttavia non basteranno per deciderne il futuro.

VALUTAZIONI IN CORSO – Il prossimo futuro di Lukaku non dipenderà solo da fattori meramente tecnici. Molto passa anche da quelli economici. Anzi, da una commistione dei due. Perché il costo complessivo del belga (20 milioni stagionali tra prestito oneroso e ingaggio) è semplicemente insostenibile per l’attuale situazione finanziaria dell’Inter. E la trattativa per un eventuale rinnovo del prestito dal Chelsea è tutt’altro che semplice. Non a caso, il CEO Sport dei nerazzurri Beppe Marotta lo ribadisce a ogni occasione: comunque finisca questa stagione, Lukaku tornerà in Inghilterra. Dopodiché, si proverà a fare leva sui sentimenti. Quelli che il belga prova per l’Inter, e quelli che non prova per i Blues. E l’obiettivo sarà semplice: spuntare condizioni favorevoli ai londinesi, e convincere Big Rom a ridursi ulteriormente l’ingaggio. Queste saranno le basi da cui partire per discutere il futuro di Lukaku all’Inter. A prescindere da come finirà la stagione nerazzurra 2022/23.