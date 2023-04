Inter-Juventus, mai gara qualsiasi: San Siro ospita il Derby d’Italia!

Per la gara di ritorno di semifinale in Coppa Italia, l’Inter ospita la Juventus a San Siro. Si respira già aria di Derby d’Italia in casa nerazzurra per quella che non sarà mai una sfida qualsiasi (vedi articolo).

DERBY D’ITALIA − L’Inter si prepara ad ospitare la Juventus a San Siro per la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il match di andata tutti lo ricordano, non per la sua spettacolarità perché non c’è di fatto stato uno spettacolo calcistico all’Allianz Stadium, ma per il parapiglia accaduto nel finale. Il gol di Romeu Lukaku dal dischetto, dopo il fallo di mano di Bremer in area bianconera, ha risposto alla rete di Juan Cuadrado. Poi l’esultanza del belga e da lì il finimondo: insulti dagli spalti, che hanno ripagati i colpevoli con pene pesanti (vedi articolo), rissa in campo, espulsioni. Insomma tutto ciò che con il calcio non dovrebbe avere niente a che fare e che eppure è successo. Poi lo stesso Romeu Lukaku che viene graziato dal presidente della FIGC in persona, Gabriele Gravina, e che potrà esserci domani sera a San Siro (vedi articolo). Tutta una situazione fuori dal comune. L’adrenalina da Derby d’Italia è sempre tanta. Stavolta lo sarà ancora di più, visto che questo match sa di finale e vale una finale.

Inter-Juventus, mai una gara qualsiasi: a San Siro si respira già il clima da Derby d’Italia

TUTTO PER TUTTO − L’Inter di fatto si ritrova, in Coppa Italia, ancora una volta a giocarsi il tutto per tutto contro la Juventus. Il peso maggiore al momento, specialmente dai tifosi nerazzurri, è dato alla semifinale di Champions League contro il Milan e al quarto posto in Serie A, proprio per arrivare a qualificarsi alla Champions del prossimo anno. Eppure una gara contro la Juventus, seppur in Coppa Italia, non è mai una gara qualsiasi. E lo sa bene San Siro che già respira aria di Derby d’Italia e che darà il tutto per tutto per sostenere l’Inter contro una battaglia che va oltre il semplice risultato. Perché vincere o perdere con la Juventus ha sempre un peso particolare e difficilmente tutto questo cambierà con il passare degli anni. C’è bisogno di una squadra compatta, della migliore Inter che ha fatto vedere di cos’è capace. È fondamentale, ora come ora, dare il tutto per tutto. E il risultato di 1-1 della gara di andata contro i bianconeri rende ancora tutto possibile.