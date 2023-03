Lukaku, futuro ancora all’Inter? Una sola certezza nei prossimi mesi

La seconda vita di Romelu Lukaku all’Inter non sta andando come ci si attendeva. E il suo futuro in nerazzurro è sempre più in bilico, nonostante la tripletta con il Belgio. Al momento, il centravanti ha una sola certezza davanti a sé.

STAGIONE DELUDENTE – Al terzo giro di boa su quattro della stagione 2022/23, il rendimento di Romelu Lukaku all’Inter non è definibile sufficiente. Per certi versi, il belga sta confermando il detto riguardante le minestre riscaldate. E non potrebbe essere altrimenti, considerando la miseria di 5 gol in 19 presenze, con 909 minuti giocati in stagione. Per capirci, una media di 47′ per presenza. Ironia della sorte, Big Rom ha gli stessi gol in campionato di quelli con il Belgio, con cui però è bastata una sola gara. Quella di ieri con la Svezia, che ha avviato il percorso verso Euro 2024 dei Red Devils. Tutti numeri troppo bassi per quello che doveva essere (di nuovo) il leader offensivo dell’Inter. Che ora vede il suo futuro sempre più in dubbio.

UNA CERTEZZA – Una sola cosa è sicura nei prossimi mesi, per Lukaku. Dal 1° luglio 2023 tornerà a essere un giocatore del Chelsea. Lo ha ribadito più volte Beppe Marotta, anche prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. E questo nonostante la firma sul passaggio dell’Inter ai quarti di finale sia essenzialmente del belga, grazie al gol-vittoria all’andata. E altrettanto poco peseranno le sue prestazioni, pur se ottime, in Nazionale. Il suo stipendio (8,5 milioni di euro annui, il più alto in Serie A) è semplicemente insostenibile per la società. Al netto di un’eventuale qualificazione alla prossima Champions League. E trasformare il prossimo (sicuro) addio da temporaneo a definitivo potrebbe non essere uno scenario così nefasto.

ADDIO AUGURABILE? – Nei prossimi mesi l’Inter dovrà sostanzialmente rifondare il proprio attacco, a prescindere dal rinnovo (da confermare) di Edin Dzeko. Serviranno attaccanti in grado di mantenere alto il livello di competitività, integri fisicamente e sostenibili economicamente. Tutto ciò che, ad oggi, Lukaku non è più. Rinnovarne il prestito dal Chelsea, anche a cifre più contenute, potrebbe quindi rivelarsi controproducente. L’unica condizione in grado di abbassare le perplessità dell’Inter sarebbe una sostanziale riduzione dello stipendio da parte di Big Rom. Perché quello attuale, se confermato, unitamente all’eventuale rinnovo di Dzeko, ridurrebbe drasticamente il margine di manovra dell’Inter sul mercato. E quindi, tanto vale rifondare il reparto offensivo attorno a Lautaro Martinez, unica vera sicurezza per i nerazzurri là davanti.