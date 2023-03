Lukaku dominante contro Ibrahimovic. Il Belgio supera la Svezia

Nella prima partita per la qualificazione alla prossima edizione degli Europei il Belgio vince con il risultato di 3-0 contro la Svezia. L’Inter guarda interessata il match, Romelu Lukaku è tornato ad essere dominante.

DOMINIO – Romelu Lukaku torna a fare ciò che gli riesce meglio. Il Belgio vince per 3-0 contro la Svezia, l’Inter può essere felice vedendo la serata del suo attaccante. Il giocatore nerazzurro ha segnato una tripletta, colpendo nelle uniche occasioni che gli sono capitate. La prima rete è arrivata al minuto 35 di testa su cross di Dodi Lukebakio. Al 49′ l’attaccante ha siglato la doppietta a porta vuota, sempre su passaggio illuminante del compagno Lukebakio. La terza e definitiva rete del 3-0 porta la firma di Johan Bakayoko, che si inserisce in area di rigore e passa la palla per Lukaku, che deve solo depositare in rete senza avversari. Niente da fare per Zlatan Ibrahimovic, entrato al 73′ e inerme di fronte al dominio del suo nemico calciatore dell’Inter.