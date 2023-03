Olanda disastro senza l’Inter: la Francia dilaga dal 21′! De Vrij fuori

Mentre Lukaku fa fuori la Svezia col Belgio (vedi articolo) l’Olanda crolla in Francia. Finisce 4-0 per i Bleus allo Stade de France, senza i due dell’Inter anche se a disposizione c’era solo de Vrij.

UN DISASTRO – Pessimo nuovo esordio per Ronald Koeman alla guida dell’Olanda. Nel suo ritorno da commissario tecnico la Francia vince 4-0 nelle qualificazioni agli Europei del prossimo anno, in una partita senza storia. Neanche due minuti e Antoine Griezmann la sblocca a rimorchio su assist di Kylian Mbappé da sinistra, poi all’8′ raddoppia Dayot Upamecano in mischia al limite dell’area piccola a seguito di una punizione mal respinta da Jasper Cillessen. Poi Aurélien Tchouaméni manda in porta Mbappé, liberato centralmente in posizione regolare, per il 3-0 al 21′: Olanda imbarazzante. La ripresa è pura accademia della Francia, nel finale gol annullato a Moussa Diaby nel finale per fuorigioco. Ma subito dopo fa doppietta Mbappé (88′) mettendo a sedere mezza difesa avversaria prima di calciare col destro. A trenta secondi da fine recupero rigore per fallo di mano di Dayot Upamecano, ma Memphis Depay si fa parare tiro e ribattuta da Mike Maignan. Per quanto riguarda l’Olanda, che lunedì ospiterà Gibilterra, e l’Inter resta in panchina Stefan de Vrij (arrivato ieri in gruppo a seguito di un virus che ha coinvolto cinque giocatori) mentre Denzel Dumfries era squalificato per l’espulsione ai quarti dei Mondiali contro l’Argentina.