Inter, in tre verso il recupero: grosse speranze per la Fiorentina

Mentre prosegue la pausa per le nazionali, Simone Inzaghi ad Appiano Gentile continua a preparare la sfida del primo aprile contro la Fiorentina. Secondo Tuttosport, sono tre i giocatori attualmente infortunati che hanno grosse possibilità di recupero.

VERSO IL RECUPERO – Grosse speranze per Simone Inzaghi di riavere a disposizione tre giocatori in vista della partita tra Inter e Fiorentina di sabato 1 aprile. Si tratta di Federico Dimarco, Robin Gosens e Alessandro Bastoni. Ieri lavoro personalizzato per i tre, che però dovrebbero tornare in gruppo già la prossima settimana. Con grosse possibilità di una convocazione in vista della prossima partita. Per Milan Skriniar, invece, soltanto terapie.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna