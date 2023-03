Inter, al futuro quando ci pensi? Undici giocatori nel limbo!

Il futuro dell’Inter rimane incerto ed enigmatico, non tanto sui risultati di campo bensì sulla rosa. Ben undici giocatori sono sospesi, rimarranno o no?

FUTURO INCERTO − La sosta per le nazionali, si sa, regala tempi e modi per iniziare a riflettere. A partire dal primo aprile, mancheranno esattamente due mesi al termine della stagione. Nell’arco delle prossime settimane, i giochi sia in Italia che in Europa si delineeranno quasi definitivamente. L’Inter è chiamata a dare delle risposte. Il mese di aprile, come già declamato, sarà un mese di fuoco con ben nove partite tra tutte le competizioni. L’Inter si gioca il futuro. Un futuro che ad oggi appare enigmatico, oscuro e totalmente ondivago. Facendo un bilancio sommario e generale, in casa nerazzurra spuntano almeno 11 giocatori sul cui futuro è impossibile ad oggi mettere una mano sul fuoco. Undici pedine tra difesa, centrocampo e attacco sospese, molte di queste con mezzo piede fuori da Appiano Gentile.

DIFESA − Tra giocatori in scadenza, futuri partenti l’Inter si ritroverà in estate con una pesantissima gatta da pelare. Partendo dalla linea arretrata, considerando centrali e cosiddetti “jolly”, sono solamente due su sei quelli quasi certi della permanenza: Matteo Darmian (già rinnovato) e Alessandro Bastoni (in scadenza nel 2024). E gli altri quattro? Skriniar andrà via in direzione PSG. De Vrij e D’Ambrosio non hanno ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Acerbi, a meno di novità, dovrebbe ritornare alla Lazio a fine stagione. Sia con l’olandese che col jolly campano, il club sta discutendo sul rinnovo. Ma aprile è ormai alle porte e di accordi o fumate bianche non se ne parla.

CENTROCAMPO − Non è da meno la situazione a centrocampo. Due esterni su quattro rischiano veramente di partire: ovvero Dumfries e Bellanova. Il primo è da mesi e mesi sul mercato come primo sacrificato per raccogliere il famoso +60 sul bilancio. Quanto al secondo, il riscatto dal Cagliari ad oggi sembra più che no che sì. Più certezze per Dimarco e Gosens a sinistra. In mezzo al campo, Gagliardini lascerà l’Inter a fine stagione a zero, mentre rimane in bilico la posizione di Brozovic. Il croato, da insostituibile è diventato un gregario in nemmeno un anno. Ora rischia di partire anche per fare cassa. Rimarranno sicuramente a Milano Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan e Asllani.

ATTACCO − Oltre ad essere un attacco spuntato in zona gol, quello nerazzurro sembra ormai povero di punti fermi. Il solo Lautaro Martinez, leader e capitano, sembra avere la certezza di rimanere all’Inter. Tanti dubbi sugli altri tre. Dzeko può rinnovare, ma a 37 anni rimane una questione da valutare. Lukaku, a meno di clamorosi scenari, ritornerà al Chelsea. E su Correa, ormai scaricato, si cercherà una nuova sistemazione in estate. Beh, 11 giocatori in bilico non sono pochi. Praticamente una formazione. Diversi di questi, alla fine dei giochi, dovrebbero rimanere ma ritrovarsi ormai ad aprile con tantissimi punti di domanda non è certamente la situazione più adatta.