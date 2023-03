Marotta: «Inter, cuore oltre l’ostacolo! Lukaku? Non ancora al top»

Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Porto-Inter, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League

CORAGGIO – Queste le parole di Marotta: «Al di là della questione tecnico-tattica queste sono partite in cui bisogna buttare il cuore oltre l’ostacolo. Sono partite che si preparano da sole, la competizione è importante. Bisogna avere grande concentrazione e grande coraggio. Noi guardiamo al presente, non guardiamo al passato o futuro. Siamo concentrati su questa serata, dobbiamo ottenere un buon risultato per i tifosi, la proprietà e per la storia di questo club. Dobbiamo onorare la maglia fino in fondo. Lukaku? Il prestito è di una stagione, indipendentemente dal suo andamento torna al Chelsea. Questa è una stagione anomala, i problemi che abbiamo noi lo hanno anche le altre squadre. Mi riferisco ai giocatori che hanno partecipato al Mondiale “anomalo”: Lukaku, Brozovic. Il belga non ha ancora ritrovato la sua forma agonistica una delle sue armi principali. Ancora non è al top, o comunque non è l’attaccante visto nelle annate precedenti».

BANDIERE – Marotta parla a proposito del calciomercato odierno. Una battuta, infine, su Conceicao: «Le bandiere non esistono più, il calcio di oggi è diverso. I calciatori sono aziende e guardano anche le ambizioni delle squadre che hanno. Il calcio italiano è ridimensionato, la concorrenza è forte ed alcuni calciatori diventano appetibili per i grandi club europei. Conceicao si annoia a guardare la Serie A? Queste sono partite che attirano l’attenzione di tanti, credo che sarà una partita piacevole»