VIDEO – Empoli-Inter 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Inter, anticipo mattutino della trentunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



SBLOCCATI! – Empoli-Inter 0-3 nell’anticipo mattutino della trentunesima giornata di Serie A. L’Inter ritrova una fondamentale vittoria che in campionato mancava dal 5 marzo col Lecce. Primo tempo orribile, dove l’unica occasione è dell’Empoli con gran stop di Nicolò Cambiaghi fermato in uscita bassa da Samir Handanovic. Al primo tiro in porta l’Inter però passa: è il 48′, Hakan Calhanoglu serve Romelu Lukaku che dal limite fa secco Samuele Perisan con un destro angolato. Il numero 90 non segnava su azione in Serie A dalla prima giornata col Lecce. Fa però doppietta al 76′, evitando sofferenze finali, con una gran discesa palla al piede e sinistro in diagonale dopo aver saltato un avversario. Rispetto a tante altre partite recenti l’Inter non si accontenta, anzi nel finale arrotonda ulteriormente il risultato. Ci pensa l’altro redivivo Lautaro Martinez all’88’, servito sulla sinistra al termine di un contropiede per concludere sul palo lontano. Dopo tre mesi Simone Inzaghi vince di nuovo in trasferta.

Video con gli highlights di Empoli-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.