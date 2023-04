Lukaku: «Darò il massimo per l’Inter perché sono grato. Ho ritrovato fiducia!»

Al termine di Empoli-Inter Lukaku ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante belga, autore di una doppietta e di un assist.

FIDUCIA – Romelu Lukaku, protagonista indiscusso di Empoli-Inter, ha parlato al termine della sfida. Così l’attaccante belga ai microfoni di Dazn: «Ho un ottimo rapporto con i tifosi. Ho sempre provato a dare il massimo per l’Inter perché questa squadra mi ha dato l’opportunità di vincere un campionato molto importante due anni fa. E adesso io come giocatore devo sempre dare il massimo per questo stemma perché mi ha dato tante opportunità per diventare il giocatore che sono adesso. Sto riprendendo più fiducia nelle azioni individuali o nell’andare da solo e trovare il compagno, come alla fine col gol di Lautaro Martinez. Sono contento per lui perché abbiamo passato dei momenti difficili davanti alla porta però adesso stiamo ritrovando la fiducia e dobbiamo continuare così perché abbiamo tante partite importanti. La Champions League? Per me è più importante la partita di Coppa Italia contro la Juventus. Dobbiamo guardare partita dopo partita e non pensare troppo avanti. Se dipendesse da me rimarrei l’anno prossimo? Sì ma adesso devo solo fare il massimo per l’Inter e guardare partita dopo partita».