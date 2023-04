Tornato il Brozovic pigro e tra le nuvole, l’Inter si affidi a Calhanoglu!

Tra Calhanoglu e Brozovic ad oggi non c’è storia. Il turco merita il posto da regista titolare dell’Inter. Brozo è tornato in modalità Frank de Boer

CALHA SÌ BROZO NO − Inter, il campo sta parlando: Brozovic ha la testa fra le nuvole, Calhanoglu è il vero regista titolare di questa squadra. Come sono cambiate le gerarchie in nemmeno di un anno. Dall’indispensabile Marcelo, si è passati all’indispensabile Hakan. Le gare contro Benfica e soprattutto Empoli lo hanno dimostrato: Calhanoglu all’Inter sta come il cacio su maccheroni. Brozovic invece è ritornato lo spaesato giocatore di de Boer: pigro, disattento e altamente fastidioso. Inzaghi, faccia una scelta netta: Calhanoglu titolare e Brozovic la sua riserva! Oggi è già vigilia di Inter-Juventus, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. A San Siro si ripartirà dall’1-1 dello Stadium firmato Cuadrado e Lukaku. Calhanoglu potrebbe scendere nuovamente dal primo minuto. Cosa che non accade proprio dall’ultimo Derby d’Italia di campionato: quello del 19 marzo terminato 0-1 per i bianconeri.

Calhanoglu-Brozovic, non c’è storia

TITOLARE − Calhanoglu è ormai il perno del trio titolare nerazzurro completato dalla corsa di Nicolò Barella e dalla tecnica di Henrikh Mkhitaryan. Collocato come regista davanti la difesa praticamente da ottobre, Calhanoglu non ha più sbagliato una partita trascinando la squadra anche in Europa. Suo il gol decisivo e fondamentale nell’andata dei gironi contro il Barcellona al Camp Nou. Con Calhanoglu l’Inter gira meglio e non è un caso, che durante la sua assenza l’Inter ha raccolto tutta una serie di risultati negativi: un mese e mezzo senza vittorie con un punto in tre partite tra Fiorentina, Salernitana e Monza più il pari in extremis rimediato nell’andata di Coppa Italia con la Juventus. Calhanoglu è rientrato ufficialmente nei ranghi di Inzaghi a partire dal match perso in casa col Monza (a gara in corso) per poi subentrare anche col Benfica e giocare titolare domenica a Empoli. L’Inter dei titolari ha bisogno di Calhanoglu e non di questo Brozovic.