Lukaku, adesso è il tuo momento: rispondi sul campo!

Le polemiche che sono girate attorno a Romelu Lukaku e ai deprecabili cori razzisti nei suoi confronti in occasione di Juventus-Inter hanno monopolizzato le notizie degli ultimi giorni. Adesso il belga deve confermarsi e rispondere sul campo, trasformando la rabbia in grinta.

TEMPO DI RISPOSTE – La freddezza mostrata da Romelu Lukaku dal dischetto in Juventus-Inter potrebbe essere un punto di svolta per il momento della squadra. Ma anche per il giocatore. La rabbia per quanto accaduto nella partita di Coppa Italia non può essere cancellata, ma può essere trasformata in una carica aggiuntiva per zittire nuovamente tutti. Sul campo. Romelu Lukaku ha sicuramente tanta voglia di dimostrare e di svoltare una stagione che è stata da dimenticare sotto molti punti di vista. Quale momento migliore se non questo per poterlo fare?

CONFERME – Tanto del futuro di Romelu Lukaku e dell’Inter passa dalle prossime gare. Sia in campionato, sia in Champions League. Specialmente ora che Lautaro Martinez si ritrova in un periodo di appannamento. Ecco quindi che i nerazzurri, alla ricerca del loro leader, devono adesso potersi appoggiare su quel Romelu Lukaku che nelle scorse stagioni all’Inter ha mostrato di sapersi caricare la squadra sulle spalle e trascinarla alla vittoria a suon di gol. Quei gol che ora servono come il pane. Sia alla squadra, per rialzarsi. Sia al giocatore per liberare tutta la sua voglia di riscatto.