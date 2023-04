Juventus, disposta anche la chiusura della curva contro il Napoli

Sono arrivate nel pomeriggio le decisioni del Giudice Sportivo riguardo quanto successo nel finale di Juventus-Inter, soprattutto per quanto riguarda i giocatori espulsi (vedi QUI). Per la prossima sfida di campionato in casa contro il Napoli, difatti, la curva resterà chiusa.

CURVA CHIUSA – Dopo la squalifica di tre giornate di Juan Cuadrado (pochissime) oltre Samir Handanovic e Romelu Lukaku, il Giudice Sportivo ha sanzionato la Juventus con “l’obbligo i disputare una gara con il settore denominato ‘Tribuna Sud’, primo anello, privo di spettatori” per cori razzisti nei confronti dell’attaccante belga. Motivo per cui, La Tribuna Sud dello Stadium – cioè il primo anello della curva -, rimarrà vuota per il prossimo turno casalingo, in programma il 23 aprile contro il Napoli(prima sfida valida), non ci saranno. Al club bianconero anche una multa di 4000 euro (lancio di oggetti in campo), mentre per al dirigente dell’Inter Dario Baccin è stata inflitta una sanzione di 20mila euro per insulti all’arbitro.