Salernitana, lo stato di forma in vista dell’Inter: cinque da imbattuti

La Salernitana si prepara ad ospitare l’Inter allo stadio Arechi in vista della sfida di domani in programma alle ore 17. La squadra di Paulo Sousa arriva alla sfida contro i nerazzurri con un invidiabile stato di forma, come mostrano le ultime cinque partite.

STATO DI FORMA – È una Salernitana in gran forma quella che si troverà di fronte l’Inter domani nella sfida allo stadio Arechi in programma alle ore 17. A dimostrarlo i risultati nelle ultime cinque partite, che vedono la squadra di Paulo Sousa – subentrato in corsa all’ex tecnico Davide Nicola – imbattuta. La prima di queste cinque partite è la perentoria vittoria fra le mura di casa contro il Monza per 3-0, seguita poi da quattro pareggi: 0-0 a Genova con la Sampdoria, 1-1 a San Siro contro il Milan, 2-2 in casa contro il Bologna e infine il prezioso 1-1 nello scontro salvezza contro lo Spezia dell’ultima giornata. Insomma, Salernitana-Inter è una sfida che per i nerazzurri è tutt’altro che facile, considerando anche gli ultimi risultati di entrambe le squadre. Ma per rialzarsi e uscire dal pantano della corsa per il quarto posto è necessario vincere a tutti i costi.