Lukaku ritrova l’Inter… e Ibrahimovic: riparte la sfida in una statistica

Romelu Lukaku indosserà di nuovo la maglia dell’Inter nella stagione 2022/23 (qui le sue prime parole). E adesso mette doppiamente nel mirino Zlatan Ibrahimovic.

RICOMINCIO DA QUI – Meno di 12 mesi. Tanto è durata la lontananza di Romelu Lukaku dall’Inter. Verrebbe anzi da ridurre questo periodo a quattro mesi e poco più, vista l’ormai celeberrima intervista di fine dicembre. Adesso il belga può riannodare il filo che aveva bruscamente strappato l’estate scorsa. E il cambio di numero di maglia non incide molto: da Lecce-Inter del 13 agosto riprenderà il percorso di Lukaku in nerazzurro, fermo a 95 presenze e 64 gol. Con un obiettivo non dichiarato, ma sicuramente innestato.

Lukaku contro Ibrahimovic: duplice ambizione

DOPPIO SORPASSO – L’obiettivo dell’Inter 2022/23 sarà quello di riprendersi il titolo passato sull’altra parte del Naviglio. Ed è lo stesso obiettivo di Lukaku, consapevole della sua mancanza nella stagione appena conclusa. Il belga cercherà quindi di contribuire il più possibile al contro-sorpasso sul Milan. Contro cui ritroverà il “nemico” Zlatan Ibrahimovic, doppiamente nel mirino del nuovo 90 nerazzurro. Spesso si tende a scordare il passato dello svedese all’Inter, contrassegnato da 66 reti in 117 gare. Solo due in più rispetto al belga, che non si accontenta certo di una media-gol migliore (0,67 contro 0,56). Due gol. Questo è l’obiettivo più a breve termine per Lukaku, in questa seconda vita in nerazzurro. Dopodiché, si penserà a tutto il resto.