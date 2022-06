Lukaku: «Inter, è come tornare a casa. Ecco cosa mi ha convinto»

Dopo l’annuncio ufficiale del suo ritorno in nerazzurro, Romelu Lukaku ha concesso un’intervista a Inter TV dove ha commentato la gioia per il suo ritorno e gli obiettivi in vista della prossima stagione.

RITORNO A CASA – Romelu Lukaku ha commentato così il suo ritorno all’Inter: «È un’emozione forte, penso che quella che ho vissuto con questa squadra sia stata una bella storia. L’Inter mi ha dato tanto e spero adesso di fare anche meglio di prima. Adesso è arrivato il momento di lavorare tutti insieme, sperando di fare meglio di prima. Con il Presidente abbiamo parlato di tante cose: devo ringraziare anche lui che ha continuato a spingere e a credere che era possibile. Alla fine ci siamo riusciti, sono molto contento».

RAPPORTI – Lukaku ha poi commentato i suoi rapporti con l’ambiente e con Simone Inzaghi: «Essere qui è come tornare a casa. Penso che a Milano io e la mia famiglia siamo stati veramente bene grazie alla gente, ai tifosi e ai miei compagni. Tutti mi hanno aiutato tanto. Non ho neanche lasciato casa mia quando sono andato in Inghilterra, a dimostrazione di quanto sia contento di tornare. Adesso voglio solo rivedere i ragazzi in campo. L’affetto dei tifosi e dei miei compagni mi ha convinto a tornare, ma anche l’opportunità di lavorare con il mister. Sono rimasto in contatto con lui per tutta la stagione scorsa. Penso che stia facendo bene con la squadra: io voglio contribuire e fare bene».

OBIETTIVI – Infine, Lukaku ha dichiarato quelli che sono i suoi obiettivi per la stagione: «Ho tanta di tornare a lavorare, perché ho visto la squadra che ha giocato a grandi livelli l’anno scorso. Mi è dispiaciuto che non siano riusciti a vincere lo Scudetto, ma hanno vinto 2 trofei. Tanti giocatori sono cresciuti in modo importante, dobbiamo continuare così. Vogliamo preparare bene la nuova stagione e continuare il percorso che stiamo facendo. Non sono un individualista, penso sempre alla squadra. Voglio che l’Inter vinca: farò tutto il possibile. Darò tutto ogni giorno per far felici di nuovo i tifosi e i miei compagni».