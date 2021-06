Lukaku, l’uomo che ha conquistato l’Inter e non solo: il belga non si ferma

Lukaku in Italia ha conquistato tutto e tutti: Milano, tifosi, scudetto e ora anche le copertine delle riviste (vedi articolo). Il numero 9 dell’Inter è sempre più leader dei nerazzurri e l’addio di Conte non ha minimamente intaccato la voglia del belga di tornare a far trionfare la squadra Campione d’Italia

CONQUISTE – Romelu Lukaku in Italia è letteralmente rinato. Il belga ha lasciato la Premier League in uno dei momenti peggiori della sua carriera, inondato da critiche tecniche e personali. L’Inter e Antonio Conte hanno dato la svolta alla carriera di Lukaku e la conferma arriva non solo dai numeri, assolutamente indiscutibili, ma anche dallo stesso giocatore che ama sottolineare come la Serie A lo abbia stimolato a fare sempre di più. Lo scudetto conquistato quest’anno per il belga è solo un punto di partenza, come dimostrano anche le sue recenti prestazioni a Euro 2020. Lukaku ha voglia di divorare il mondo e questo non può che far sorridere Simone Inzaghi, che non a caso come prima cosa lo ha chiamato. L’addio di Conte sicuramente lo avrà segnato, senza però intaccare le sue ambizioni. Ed è questo che conta per l’Inter, per Inzaghi e per i tifosi. L’ex Manchester United ha conquistato tutti in Italia, ma c’è sempre qualcosa da conquistare. Lukaku lo sa e non si ferma.