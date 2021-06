Italia-Austria, non è l’ora di Bastoni: il difensore dell’Inter lavora e attende

Italia-Austria è la sfida in programma sabato alle ore 21.00, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Mancini non sembra avere molti dubbi di formazione, eccetto il ballottaggio Locatelli-Verratti. Chiellini quasi certamente non ce la farà, al suo posto Acerbi. Bastoni rimane in attesa

IN ATTESA – Italia-Austria è il match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020, in programma a Wembley sabato alle ore 21.00. Il CT azzurro, Roberto Mancini, non ha molti dubbi di formazione eccetto il ballottaggio a centrocampo tra Manuel Locatelli e Marco Verratti, con il secondo che al momento sembra favorito. Per quanto riguarda l’infermeria, invece, non sembrano essere ancora al meglio Alessandro Florenzi e Giorgio Chiellini. Al posto del primo si vedrà quasi sicuramente Giovanni Di Lorenzo mentre il capitano azzurro verrà rimpiazzato da Francesco Acerbi. Non scatta dunque l’ora di Alessandro Bastoni, che ha fatto molto bene contro il Galles, non concedendo praticamente nulla a Gareth Bale. Il giovane difensore dell’Inter, che ha da poco rinnovato il suo contratto, rimane in attesa, pronto a scalare le gerarchie con la consueta professionalità e con il duro lavoro.