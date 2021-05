Lukaku, in Juventus-Inter può sfatare un tabù personale e di squadra

Romelu Lukaku, domani sera, sarà in campo in Juventus-Inter, gara valida per la 37esima giornata di Serie A. Il belga, e l’Inter, devono esorcizzare una sorta di tabù contro i bianconeri

TABÙ – L’Inter, domani sera, sarà di scena all’Allianz Stadium per la gara valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri si presentano a Torino da Campioni d’Italia, ma cercheranno di sfatare un tabù che resiste dal 2012. Si, perché, dalla vittoria dell’Inter targata Stramaccioni il 3 novembre 2012, i nerazzurri non hanno più raccolto i tre punti sul campo dei bianconeri. Nelle ultime nove sfide disputate a Torino, infatti, il bilancio è di tre pareggi e sei sconfitte. Per sfatare l’ennesimo tabù di questa trionfale stagione, Antonio Conte, si affiderà a uno dei suoi fuoriclasse: Romelu Lukaku, anche lui alle prese, come l’Inter, con un tabù contro i bianconeri da sfatare quanto prima.

ZERO – Il centravanti belga, da quanto è arrivato all’Inter, nei 5 precedenti tra Coppa Italia e Campionato, ha battuto solo una volta la Juventus, senza però segnare alcun gol. Strano per un calciatore che, da quando è arrivato all’Inter, è sempre stato decisivo con gol e assist. In stagione, infatti, il belga, ha segnato 22 gol e fornito ben 10 assist in campionato. L’augurio di Lukaku, e di tutti i tifosi nerazzurri, è che un suo gol possa regalare la vittoria all’Inter all’Allianz Stadium dopo ben 9 anni.