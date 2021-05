Juventus-Inter, Conte con i ‘titolarissimi’: la probabile formazione – CDS

PROBABILE FORMAZIONE – Juventus-Inter , tutti a disposizione per mister Antonio Conte tranne il solito Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov , che ieri è stato operato ( vedi articolo ). Secondo il “Corriere dello Sport”, in campo andranno tutti i titolari, giusto per offrire lo spettacolo adatto ad una partita del genere nonostante la vittoria già certa del campionato. In attacco dunque riposerà Alexis Sanchez , titolare nelle ultime due sfide di campionato. Di seguito la probabile formazione secondo il quotidiano romano:

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: