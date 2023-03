Lukaku-Dzeko, prosegue l’alternanza: ballottaggio Inter-Juventus

Non è risolta l’alternanza in attacco tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. I due nelle ultime uscite si sono per l’appunto alternati come titolari al fianco dell’inamovibile Lautaro Martinez. Un ballottaggio che dovrebbe proseguire anche in occasione di Inter-Juventus.

COPPIA NON FISSA – Chi sarà il partner di Lautaro Martinez in attacco in vista di Inter-Juventus di domenica? Una bella domanda, considerata l’alternanza continua tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku nelle ultime uscite. Stando proprio alle scelte di Simone Inzaghi nelle scorse partite, dovrebbe essere proprio il belga il favorito a partire dal primo minuto nella gara di San Siro. Con il bosniaco pronto a subentrare a gara in corso. Un ballottaggio che però è destinato a continuare fino all’ultimo, con soltanto gli ultimi allenamenti ad aiutare il tecnico nerazzurro a prendere la sua scelta definitiva in base allo stato di forma dei due. Al momento resta una percentuale pari a circa il 60% a favore di Lukaku.