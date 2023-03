Visnadi: «Inter e Milan? Per entrambe il derby è il più abbordabile!»

Visnadi sostiene che Inter e Milan debbano tifare per il derby domani al sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Il giornalista, da Radio Radio – Lo Sport, vede la stracittadina come l’accoppiamento più favorevole per andare avanti.

RISULTATO DA CONFERMARE – Gianni Visnadi commenta il fatto che tre italiane siano arrivate ai quarti di finale di Champions League: «Certamente non me l’aspettavo. Poi speriamo che domani a mezzogiorno il sorteggio ci dica bene come successo agli ottavi di finale, dove è andata bene. Rimane il risultato, poi credo che solo il Napoli abbia la possibilità di giocarsela. Milan e Inter per andare avanti hanno bisogno di nuovo di una mano: quella migliore continuo a pensare che sia il derby di Milano. Non hanno, secondo me, un avversario più abbordabile di se stesse: le vedo francamente in difficoltà contro tutte nel doppio confronto. All’inizio si voleva il derby per battere l’avversario, ora non si vuole il derby per la paura di una sconfitta. Se perdono con il Real Madrid o con il Manchester City non gli dice niente nessuno, se perdono col Benfica comunque sono arrivate ai quarti di finale. Il derby è un’altra cosa, ma io tifo perché esca domani».