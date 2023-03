Agresti: «Derby? Per Inter e Milan più paura di perderlo! Ma possibilità»

Inter e Milan domani potrebbero essere sorteggiate assieme ai quarti di finale di Champions League, in quello che sarebbe il terzo euroderby della storia. Agresti, nel corso di Radio Radio – Lo Sport, valuta cosa significherebbe una nuova stracittadina di coppa.

NOTIZIE BUONE – Per Stefano Agresti la sola presenza di Inter, Milan e Napoli ai quarti di Champions League è ottima: «Sono tutti messaggi positivi per il calcio italiano. Essere la nazione più rappresentata ai quarti è un grande traguardo, anche perché hai prospettive importanti per i quarti di finale. Non è che diciamo di essere i più forti, perché Bayern Monaco e Real Madrid sono migliori, ma Inter e Milan che non avrebbero molte possibilità possono provarci e trovare il derby, il Benfica o il Chelsea. Portarne un paio in semifinale non è da pazzi, perché intanto se c’è un derby italiano una ce l’hai già sicura. Credo sia una stagione d’oro per il nostro calcio a livello di club, anche se non significa che tutti i problemi siano risolti e che siamo tornati i primi d’Europa. No al derby per Inter e Milan? Io credo che se Simone Inzaghi e Stefano Pioli perdono il derby passano dei momenti bruttissimi. Quindi è più la paura di perderlo».