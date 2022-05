L’Inter con la Sampdoria ha dimostrato, ora la palla passa alla dirigenza

L’Inter con la Sampdoria ha trovato una vittoria per nulla scontata, facendo il suo dovere in campo. Ora tocca ai dirigenti e alla proprietà permettere a Inzaghi di continuare il percorso.

VITTORIA FINALE – Inter-Sampdoria è la partita che ha chiuso il campionato 2021-2022. Che ha messo un punto su tutto. La squadra per tenere accesa la fiammella della speranza aveva il compito di vincere. Un compito non così semplice visto che i blucerchiati da salvi avevano dimostrato con la Fiorentina scioltezza mentale. Aggravato poi dal corso degli eventi. Il Milan subito in vantaggio largo contro una partita che non si sbloccava. Con Audero sugli scudi. Lo stesso l’Inter ha spinto e vinto. Un segnale, da sottolineare.

DIMOSTRAZIONE IN CAMPO – La vittoria all’ultimo atto, arrivata nel secondo tempo, è un segno di forza mentale. L’Inter non sempre l’ha avuta nel corso della stagione. Finendo spesso a lottare coi suoi fantasmi. Nella partita con la Sampdoria si poteva mollare. Sia come approccio che poi nel corso della gara. Invece la squadra ha fatto il suo dovere, rimanendo sul pezzo. Uno step in più. Che ha un significato. E pone anche delle basi per il prossimo futuro. Ora la palla passa al piano di sopra.

PALLA AI PIANI ALTI – L’Inter in campo ha fatto il suo dovere. Ha vinto la Supercoppa, la Coppa Italia e pur non vincendo lo scudetto ha chiuso il campionato a 84 punti. Una quota considerevole. Con anche gli ottavi di Champions League raggiunti e disputati a testa alta. Dopo il terremoto della scorsa estate non era per nulla scontato che le cose andassero così. Ora tocca a dirigenza e proprietà fare in modo che si possa continuare su questo percorso. Quello di Conte è stato interrotto in modo brusco. Inzaghi avrà una possibilità o dovrà ricominciare?