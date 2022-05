Perisic incontra subito l’Inter per il rinnovo! Il momento della verità – Sky

Perisic, secondo quanto riportato da Sky Sport, già programmato l’incontro con la dirigenza dell’Inter (il quarto in totale) per discutere del possibile rinnovo con il club dopo aver terminato la stagione.

SUBITO L’INCONTRO – Ivan Perisic, anche ieri in gol per l’ultima sfida stagionale a San Siro contro la Sampdoria, già oggi incontrerà la dirigenza dell’Inter per discutere del rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da Sky, gli agenti del croato oggi incontreranno l’Inter per trovare una decisione definitiva sul futuro di Perisic. Come noto, l’esterno ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e, nel caso non dovesse rinnovare, sarebbe libero di trovare una nuova destinazione a parametro zero. Quello di oggi sarà il quarto meeting tra la dirigenza e il suo entourage, l’ultimo nella mattinata di mercoledì 11 maggio, in cui l’Inter ha alzato la sua proposta. Negli scorsi incontri, Ivan Perisic aveva chiesto un biennale da 6 milioni a stagione, contro gli attuali 4. L’Inter si è spinta fino a 4,5 milioni senza opzioni, vista l’età del calciatore. La speranza, per entrambi, è quella di trovare un accordo già oggi e mettere finalmente un punto a questa storia. Si attendono novità già nelle prossime ore.

Fonte: Sky Sport