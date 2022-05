Inter, vincere con la Sampdoria serve: obiettivo consolidare la mentalità

Inter-Sampdoria è una partita da vincere. Per i nerazzurri l’ultimo appuntamento stagionale è un appuntamento da non fallire.

ULTIMA PARTITA – Qualunque sia il verdetto dei novanta minuti finali, la Serie A 2021-2022 andrà giocata fino all’ultimo. L’Inter non è padrona del suo destino. Per vincere il campionato serve che il Milan perda. A patto però che i nerazzurri vincano contro la Sampdoria. E questo non è un concetto così banale.

VINCERE PER LA SPERANZA – All’Inter serve vincere. Per due motivi. Il primo, appunto, è tenere accesa la fiamma della speranza. La contemporaneità della partita con quella del Milan porterà emozioni uniche, che andranno gestite. Una situazione vissuta qualche anno fa nei gironi di Champions League contro il PSV. Finita male. Gli uomini di Inzaghi devono pensare alla propria prestazione, puntando al massimo a prescindere dalle notizie che arriveranno da Reggio Emilia. E questo ci porta al secondo motivo.

VINCERE PER LA MENTALITÀ – L’Inter in questa stagione ha mostrato qualche problema di mentalità. Troppi momenti isterici, troppi blackout mentali al primo evento avverso. Reazioni di nervi incontrollate. I giocatori campioni d’Italia insomma hanno mostrato della fatica eccessiva a mettere in campo il loro status nei momenti difficili. Vincere contro la Sampdoria serve proprio a consolidare la mentalità vincente. Un nuovo mattoncino. Tre punti, sotto grande pressione, per arrivare al massimo del proprio risultato. Vincere in primis per sé stessi. Per andare avanti in un percorso.