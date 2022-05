Ibrahimovic: «Scudetto Milan, qualcuno rideva. Serviva un pilota come me»

Ibrahimovic dopo la vittoria contro il Sassuolo all’ultima giornata, si prende i meriti della vittoria dello scudetto e attacca chi non ci credeva. Di seguito le sue parole a Milan TV.

I MERITI – Zlatan Ibrahimovic si prende i meriti della vittoria dello scudetto: «Ho mantenuto la mia promessa e abbiamo vinto lo scudetto. Qualcuno non ci credeva e rideva, però noi ora siamo Campioni d’Italia. Quando credi in una cosa così forte e poi succede non esiste finale migliore. Ho fatto credere anche al mister che vincevamo. La squadra è stata molto disponibile, questi sono risultati di sacrificio e sofferenza. Alla squadra serviva un pilota e sono arrivato io».