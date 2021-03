Lautaro Martinez pronto a riprendersi il posto: con l’Atalanta ha feeling

Lautaro Martinez (Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball)

Lautaro Martinez scalpita per un posto da titolare in Inter-Atalanta. I bergamaschi infatti sono una squadra a cui sa segnare.

PRONTO A TORNARE – Nel turno infrasettimanale Conte ha scelto di far sedere in panchina Lautaro Martinez. Scelta azzeccata visto che Alexis Sanchez, il suo sostituto, ha deciso la sfida col Parma con una doppietta. L’argentino però è in forma. E con l’Atalanta ha già dimostrato di saper trovare la via del gol.

CONDIZIONI FAVOREVOLI – Dicevamo che il Toro è in un buon momento di forma. Tra Lazio e Milan ha trovato tre reti, un segnale importante. Conta ancora di più che in generale il suo impatto sul gioco sia evidente. Ma attenzione: l’Atalanta è una squadra che lo ispira. Coi bergamaschi ha trovato la via del gol sia lo scorso anno a San Siro che nella sfida di andata. Un Lautaro riposato, pronto a dare battaglia, promette di essere il partner ideale di Lukaku stasera.