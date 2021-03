Musso, derby di mercato tra Inter e Milan ma con motivazioni diverse – SM

Juan Musso – Udinese

Musso è uno dei portieri più interessanti della Serie A ed è pronto a fare il salto di qualità. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Pressing Serie A” su Italia 1, Inter e Milan ci stanno pensando seriamente

FUTURO NUMERO 1 – I Derby di Milano in campo sono finiti, almeno in questa stagione. Escluso quello a distanza per lo Scudetto. Nel frattempo è iniziato un derby di mercato tra Inter e Milan, che seguono entrambe Juan Musso per motivi diversi. L’Inter lo vuole per fargli fare un anno da dodicesimo come vice di Samir Handanovic per poi lanciarlo titolare. Il Milan lo considera un paracadute qualora Gianluigi Donnarumma non rinnovasse e andasse via. Nessun contatto ancora in corso con l’Udinese, che valuta 30 milioni di euro il portiere argentini, ma discorsi frequenti con gli agenti. Se ne riparlerà in estate, quando Musso potrebbe seriamente trasferirsi a Milano. Inter o Milan?