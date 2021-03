Atalanta, Muriel il nemico numero uno: l’Inter una delle sue prede preferite

Luis Muriel e Marten de Roon (Photo by Enrico Locci/Getty Images via OneFootball)

In Inter-Atalanta questa sera, il nemico numero uno per i nerazzurri allenati da Antonio Conte porta un nome e un cognome: Luis Muriel. L’Inter è una delle sue prede preferite in Serie A.

NEMICO NUMERO UNO – Inter-Atalanta, questa sera si sfideranno gli attacchi migliori della Serie A rispettivamente con 62 e 60 gol all’attivo. Se da una parte troviamo Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, con un Alexis Sanchez autore di una doppietta nell’ultima partita giocata, dall’altra troviamo Zapata da poco recuperato dal problema muscolare e soprattutto Luis Muriel, a quota quindici gol in questo campionato. Proprio il colombiano sarà il nemico numero uno della squadra di Antonio Conte: in carriera difatti ha segnato cinque gol all’Inter in Serie A, ma nessuno di questi però con la maglia dell’Atalanta. Chiaro, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, essendo la seconda più in forma del campionato dopo l’Inter, reduce da ben quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, per cui i problemi potrebbero essere molteplici tra Freuler, Gosens e lo stesso Pessina.