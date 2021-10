Lautaro Martinez in Inter-Sheriff impreciso, ma riferimento del gioco

Lautaro Martinez è stato tra i protagonisti di Inter-Sheriff pur non entrando nel tabellino. L’argentino è stato un riferimento del gioco.

GARA SOLIDA – Lautaro Martinez con lo Sheriff ha disputato una gara con diverse luci, ma anche qualche ombra. Le ombre stanno soprattutto nell’imprecisione. L’argentino ha pasticciato molti palloni, dando l’impressione di perdersi nel proverbiale bicchiere d’acqua. Non a caso le perdite di possesso a suo carico sono ben 11. Al Toro però va dato atto di essersi mosso molto, presentandosi come riferimento offensivo ben più delle sue abitudini.

NUMERI RILEVANTI – Lautaro ha giocato una gara di personalità. Non si è mai tirato indietro, continuando a proporsi fino alla fine. Questa è la mappa dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

In totale sono 49, con 26 passaggi e 7 tiri. Tutti dati nettamente superiori alle sue medie, verso il doppio. Al Toro, come si dice, è mancato solo il gol in una prestazione a tutto campo fatta di continuità e consistenza. Pur con qualche pasticcio di troppo.