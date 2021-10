Perisic preciso, de Vrij è una roccia! Dimarco strappa applausi: le pagelle – TS

Perisic e compagni hanno conquistato la prima vittoria in UEFA Champions League contro lo Sheriff. Lui tra i migliori in campo insieme a Vidal e Dzeko, applausi anche per de Vrij e Dimarco: di seguito le pagelle di TuttoSport.

LE PAGELLE – L’Inter conquista la prima vittoria in questa UEFA Champions League in attesa del secondo round, atteso tra sette giorni in Moldavia. Handanovic brinda la partita numero 400 con l’Inter tra alti e bassi, con un gol subito nel secondo tempo che fa ancora discutere: voto comunque sufficiente per capitano nerazzurro che nel primo tempo si fa trovare pronto quando serve. De Vrij da attaccante provetto trova la terza rete della partita con un destro al volo, voto 7. Stesso discorso vale per Ivan Perisic, che sulla fascia spinge e sfiora il gol per ben due volte compendo prima il palo e poi la traversa. Dimarco voto 6,5, applausi per il jolly di Inzaghi che schiera nel ruolo di terzo centrale in difesa, grazie al suo piede i nerazzurri trovano la rete del vantaggio. Arturo Vidal, finalmente titolare, realizza un gol e mette a segno anche un assist: voto 7,5. Edin Dzeko, è nettamente il migliore in campo: gol di sinistro al volo e nel secondo tempo mette a segno anche l’assist preciso per Vidal, quando esce è standing ovation, voto 8.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino