Lautaro Martinez a caccia del quarto sigillo contro il Sassuolo. I numeri

Lautaro Martinez, nei suoi precedenti contro il Sassuolo, ha già messo a segno tre reti in sei presenze. Nel match di sabato l’attaccante argentino proverà a regalare i tre punti all’Inter, cercando anche di migliorare il suo score contro i neroverdi.

POKER IN ARRIVO? – Lautaro Martinez si appresta ad affrontare il Sassuolo per la settima volta da quando è in Italia. Nel 2018, proprio contro i neroverdi, l’attaccante fa il suo esordio con la maglia dell’Inter in Serie A, nella sconfitta per 1-0 in trasferta, con Luciano Spalletti in panchina. In quel campionato, Lautaro Martinez gioca entrambe le partite contro il Sassuolo, senza però trovare la via della rete. I primi gol arrivano alla sua seconda stagione, nella vittoria per 3-4 in Emilia-Romagna. In quella gara El Toro mette a segno una doppietta e regala i tre punti all’Inter di Antonio Conte. Al ritorno non si ripete nel 3-3 di San Siro. Nel 2020/21, anno dello scudetto, fa una grande prestazione nella vittoria nerazzurra per 0-3 al Mapei Stadium, con un assist ma senza segnare. La rete la buca al ritorno, realizzando il gol decisivo nella vittoria per 2-1 a Milano. Sabato tocca di nuovo a lui, con l’obiettivo di ottenere i tre punti e di migliorare il suo score personale contro la squadra di Alessio Dionisi.