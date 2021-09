FOTO – Correa ‘on fire’ in allenamento, pronto per Sassuolo-Inter?

Correa, superato il suo infortunio, è tornato a disposizione di Inzaghi e potrebbe partire dal primo minuto contro il Sassuolo (vedi focus). Su Instagram, l’attaccante argentino si mostra pronto e pienamente recuperato.

FIAMMA – Dopo i pochi minuti da titolare contro il Bologna terminati prima del previsto a causa di un brutto scontro di gioco, per Joaquin Correa potrebbe essere arrivato di nuovo il momento di partire dal primo minuto con la maglia dell’Inter. La trasferta contro il Sassuolo può essere l’occasione giusta, sia per far rifiatare Edin Dzeko che per testare finalmente la coppia argentina con Lautaro Martinez anche in nerazzurro. Su Instagram, l’attaccante ha pubblicato una foto dell’allenamento odierno con due pallini nerazzurri e una fiamma. Il giocatore si sente pronto e non vede l’ora di scendere in campo per dimostrarlo. Simone Inzaghi punta forte su di lui e nel prossimo turno di Serie A potrebbe scegliere proprio El Tucu per il suo reparto avanzato. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Joaquin Correa