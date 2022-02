Kolarov, non c’è nove dopo otto: il suo ruolo nell’Inter sempre più marginale

Kolarov non sarà a disposizione di Inzaghi in Genoa-Inter. Una notizia che stona un po’ con l’ultimo mese abbondante in cui il mancino serbo è sempre stato a disposizione, pur senza mai scendere in campo, ma non con il resto. Ormai il suo finale nerazzurro sembra scritto

ASSENZA LAST MINUTE – Le ultime otto panchine consecutive in Italia – tra Supercoppa Italiana (1), Coppa Italia (2) e Serie A (5) – potevano illudere. L’assenza nell’andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League, obbligata in quanto non più iscritto nella lista UEFA, è più vicina alla realtà dei fatti. A Genova non ci sarà proprio Aleksandar Kolarov, che è rimasto a Milano con gli altri due calciatori attualmente ancora infortunati (vedi articolo). Niente panchina numero nove consecutiva, quindi. Per il classe ’85 serbo non giocare non è certo una novità. L’ultima presenza in campo con la maglia dell’Inter risale ai minuti finali del 17 dicembre (Salernitana-Inter 0-5, ndr). Da settimane si parla dell’ipotesi rescissione contrattuale anticipata, ma giorno dopo giorno tutto tace. A quanto pare, però, Simone Inzaghi sa già su quali elementi potrà puntare fino a fine stagione dalla panchina (vedi focus). E Kolarov non c’è. Né in Genoa-Inter né nei progetti nerazzurri.