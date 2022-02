Inter, panchina in evoluzione: Inzaghi può iniziare a rimpiazzare i primavera

Inter senza panchina o comunque con delle alternative poco credibili a partita in corso. L’ultimo periodo è stato segnato dalla rosa corta ma Inzaghi può tornare a sorridere già da Genoa-Inter. Quasi tutti i conti tornano, con buona pace dei primavera aggregati finora

RESTYLING IN PANCHINA – Con il rientro di due-tre, forse addirittura quattro calciatori della Prima Squadra (vedi focus), Simone Inzaghi potrà ridare “forma” alla propria panchina. Rispetto a quella di Inter-Sassuolo, sicuramente Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic prenderanno il posto di due primavera (Franco Carboni e Mattia Sangalli, ndr) nella lista dei convocati. Quindi Federico Dimarco e Roberto Gagliardini scivoleranno in panchina. Idem Matteo Darmian, visto che Inzaghi è orientato a schierare titolare Denzel Dumfries (vedi aggiornamento). Inoltre, se recupera in tempo anche Matias Vecino, a fargli spazio sarà il pari ruolo Cesare Casadei (vedi focus). E siccome la novità Robin Gosens punta alla prima convocazione, anche se difficilmente sarà della partita a Genova, chi altro farà spazio in panchina? La prima opzione è il terzo portiere Alex Cordaz, che ovviamente fa solo numero. L’alternativa è Aleksandar Kolarov, sempre più estraneo dal calcio giocato. I conti tornano, o quasi. Chi manca all’appello? Il solo Joaquin Correa (vedi focus), che avrà bisogno di qualche giorno e quindi partita in più per rientrare. E a quel punto, facendo gli scongiuri, in panchina non ci sarà più spazio né per Cordaz né per Kolarov, figuriamoci per i primavera. Inzaghi non aspetta che quel momento: la rosa al completo.