Juventus, tifosi e manie di persecuzione: lamentele per Gravina a San Siro!

La partita tra Inter e Porto di ieri sera in UEFA Champions League ha visto, nella tribuna dei nerazzurri, la presenza del presidente della FIGC Gabriele Gravina e del presidente della federazione calcistica europea Aleksander Ceferin. Il che ha portato i tifosi della Juventus a scatenarsi sui social

MANIE DI PERSECUZIONE – Mentre continuano le indagini sulla Juventus, aumentano le manie di persecuzione di alcuni dei suoi tifosi. Dopo aver lanciato diverse iniziative tra cui le disdette alle pay-tv, sono diversi i temi toccati con veemenza dai tifosi bianconeri sui social network. Specialmente se, a essere coinvolte, sono le altre squadre. È successo con il Napoli dopo il tema legato all’acquisto di Osimhen. È successo con l’Inter e la cessione di Casadei al Chelsea. E, sempre parlando di nerazzurri, è successo anche dopo la gara di ieri con il Porto. Con una motivazione così assurda che si fatica quasi a crederci.

PRESENZA… SOSPETTA? – Nel dettaglio i tifosi della Juventus sui social si stanno scatenando da ieri sera su una clip video che mostra Gabriele Gravina – seduto a fianco di Aleksander Ceferin e alle spalle di Marotta e Zhang – disperarsi per un gol mancato da Lautaro Martinez. Subito sono partite le tesi di complotto, del potere, del palazzo e della povera Juventus vittima di un intreccio volto a indebolirla. Assurdo, vero? Anche perché la presenza di Gravina è facilmente spiegabile, così come la sua disperazione. Semplicemente stiamo parlando del presidente della FIGC, con tutto l’interesse a sostenere il calcio italiano. Specialmente in Europa. Lo capiranno i tifosi bianconeri, o resteranno con le loro manie di persecuzione?