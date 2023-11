Italia al sapore di Inter! Note positive per Inzaghi verso la Juventus

L’Italia ha battuto per 5-2 la Macedonia del Nord nel match valido per la qualificazione a Euro 2024. Da sottolineare le prestazioni soprattutto di alcuni calciatori dell’Inter

PRESTAZIONE – Per il match fra Italia e Macedonia del Nord, il CT Spalletti ha schierato diversi volti noti in casa Inter. Blocco di difesa nerazzurro, ad eccezione del bianconero Gatti. Una sorta di antipasto del tanto atteso derby d’Italia previsto al rientro della sosta, amici in nazionale e compagni di reparto con Darmian, Acerbi e Dimarco. Il primo, in particolare, ha segnato il gol del vantaggio azzurro. In reparto con lui, Acerbi ha giocato una partita di affidabilità, come spesso ha abituato negli ultimi due anni con una sola nota ‘negativa’ rappresentata dal dal cartellino giallo. Dimarco, invece, autore di una vera e propria cavalcata continua sulla fascia per 96′: suo l’assist per El Shaarawy per il definitivo 5-2. Molto bene anche Nicolò Barella in mezzo al campo, autore di due assist, di cui uno di tacco per Federico Chiesa. Buona prestazione anche per Frattesi. Segnali importanti per Inter-Juventus.

PROGRAMMA – Dopo aver visto le prestazione dei suoi calciatori con la maglia dell’Italia, il tecnico Simone Inzaghi potrà sicuramente sorridere in vista delle gare che aspettano l’Inter. Alla ripresa infatti ci sarà il match cruciale al vertice con la Juventus, seguito da Benfica e Napoli in trasferta, tutte gare molto delicate. Sarà fondamentale averli tutti a disposizione con un morale molto alto e tutti a disposizione.