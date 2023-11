Barella domina in Italia-Macedonia del Nord: assist e non solo

Nicolò Barella è stato uno dei migliori in campo in Italia-Macedonia del Nord. Il centrocampista ha dominato in mezzo al campo, servendo due assist e non solo

DOMINIO – Nicolò Barella ha messo definitivamente alle spalle il suo periodi di appannamento. Il centrocampista dopo alcune prove positive con l’Inter si è ripetuto anche in Nazionale: nella sfida contro la Macedonia del Nord l’ex Cagliari è uno dei protagonisti, con due assist e diverse giocate di livello. Tanti palloni dati in verticale e non trasformatisi in assist per la troppa imprecisione dei compagni ma soprattutto una corsa ed una forza mentale da leader. Unico neo della prestazione l’uscita ‘molle’ sul secondo gol degli ospiti, che però non ha compromesso la goleada dell’Italia.

RIFIATARE? – La prossima sarà una settimana impegnativa per Barella: lunedì con l’Italia si giocherà l’accesso ad Euro 2024 nella sfida contro l’Ucraina. Difficile che Spalletti possa concedere minuti di riposo al centrocampista che domenica sera sarà atteso dalla sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Inzaghi spera che le cose per gli Azzurri possano mettersi da subito bene in modo tale che Barella, ma anche gli altri nerazzurri presenti in Nazionale, possano trovare qualche minuto di riposo.