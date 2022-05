Inzaghi sceglie Darmian, e in Cagliari-Inter arriva la specialità della casa

Cagliari-Inter ha visto ancora una volta una giocata decisiva di Darmian. Inzaghi lo ha scelto titolare, e il terzino lo ha ripagato.

SCELTA SPECIFICA – Cagliari-Inter si è aperta con una scelta particolare di Inzaghi. Vale a dire la titolarità di Darmian sulla destra. Non che il numero 36 non se lo meriti, ma per il suo essere simbolo di una certa impostazione tattica. Quella più difensiva. Contro i rossoblù invece l’Inter ha giocato alta, in proiezione offensiva. Però con Darmian invece che Dumfries.

GOL SIMBOLO – Ovviamente l’italiano non è l’olandese. E infatti Darmian non ha prodotto gli strappi e l’uno contro uno tipici del suo collega. Ma ha trovato il gol proprio in una fattispecie tipica di Dumfries. Cross lungo di Perisic, stacco poderoso sul secondo palo. Un’azione non tipica del numero 36. Che però si è fatto trovare pronto. Proprio lì per sbloccare la gara. Ripagando la fiducia di Inzaghi.

UOMO DI PESO – E qui arriviamo al motivo della scelta del tecnico. Probabilmente Inzaghi si è affidato a quella che è la mistica in nerazzurro di Darmian. Qualcosa nato la scorsa stagione, e confermato anche in questa. Con il gol al Cagliari come ultimo, ennesimo tassello. Quando il gioco si fa duro affidarsi all’ex Milan è una scelta ponderata.