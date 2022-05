Darmian titolare in Juventus-Inter, ancora una volta baricentro basso

Inzaghi in Juventus-Inter ha scelto Darmian tra i titolari. E anche in Coppa Italia questo ha coinciso con un preciso atteggiamento tattico.

PRESENZA E ATTEGGIAMENTO – Juventus-Inter ha visto partire titolare Darmian sulla fascia destra. Una scelta precisa di Inzaghi, che come già visto in altre partite recenti è coincisa con un atteggiamento tattico generale. La presenza del 36 indica baricentro basso e squadra più prudente. Difensiva diciamo. Alla Conte, per capirci.

DIFESA E ATTACCO – Per capire, guardiamo le posizioni medie dell’Inter in non possesso del primo tempo prese dal report della Lega Serie A:

Esplicative, non serve quasi aggiungere altro. La difesa è a cinque, coi due esterni molto vicini ai centrali. E infatti il primo tempo è stato giocato dagli uomini di Inzaghi col baricentro basso, senza la volontà di chiudere la Juventus nella sua metà campo. Cercando di gestire momenti ed energie. A conferma del suo ruolo difensivo, ecco la sua heatmap da Sofascore:

Una strategia che ha funzionato, fino ai primi cinque minuti del secondo tempo. Poi è servito un cambio generale, di uomini e atteggiamento. E Darmian è uscito. Per darvi un riferimento, queste sono le posizioni medie sempre in non possesso dell’Inter nel secondo tempo, sempre dal report della Lega Serie A. E il 2 ovviamente è Dumfries, entrato al posto dell’ex Milan:

Un cambiamento totale. Con il 36 come simbolo.