L’Inter vede lo scudetto. Manca l’aritmetica: tutti i calcoli

L’Inter di Inzaghi viaggia spedita verso la seconda stella. Lo scudetto sembra essere dietro l’angolo, ma ancora manca l’aritmetica per festeggiare. E c’è una gara particolare ai nerazzurri che potrebbe essere cerchiata in rosso da qui fino a fine aprile.

AVANTI – Archiviato il pareggio in casa contro il Napoli, l’Inter di Simone Inzaghi è sempre più vicina a vincere il suo ventesimo scudetto e a cucire sul petto la sua seconda stella. Nonostante l’1-1 contro i partenopei, l’Inter mantiene un largo vantaggio sul Milan che è secondo in classifica: sono 14 i punti di vantaggio. Adesso si apre l’ultima sosta del campionato per gli impegni delle nazionali: la Serie A tornerà per la settimana di Pasqua con l’Inter che scenderà in campo nel giorno di Pasquetta alle 20.45 contro l’Empoli a San Siro. Tanta attesa per questa sfida contro i toscani che potrebbe consolidare ancora di più il vantaggio dell’Inter e che vuole continuare sulle strisce positive di questo 2024.

NUMERI – Con nove partite al termine, in casa Inter si preparano ai festeggiamenti. E si iniziano a fare anche i primi calcoli matematici per poter brindare con la certezza assoluta. Dopo l’Empoli a San Siro, i nerazzurri andranno in casa dell’Udinese. A seguire poi, Cagliari e la stracittadina contro il Milan in trasferta. Ecco che il derby di Milano potrebbe essere quella gara da cerchiare in rosso per festeggiare in maniera aritmetica. Se il divario dovesse essere sempre di 14 punti e l’Inter uscisse vincitrice dal derby contro il Milan, ecco che i nerazzurri potrebbero festeggiare proprio fuori da San Siro la stessa. In caso contrario invece, l’Inter potrebbe avere la certezza aritmetica alla 34esima giornata contro il Torino. Ecco che in quel giorno, un’eventuale vittoria potrebbe significare scudetto e seconda stella. Atteso a breve il calendario di anticipi e posticipi.