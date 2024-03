Cuadrado ha ancora un obiettivo stagionale: Inter, quando torna?

Cuadrado difficilmente passerà alla storia come bandiera nerazzurra ma il suo contributo nella stagione di esordio in maglia Inter può ancora darlo… quando torna. Inzaghi fa partire in anticipo il countdown per il rientro dell’esterno destro ex Juventus, che vuole ancora dire la sua

RIECCO CUADRADO – L’ultima sosta internazionale della stagione arriva nel momento peggiore dell’Inter e di conseguenza nel momento migliore. Più che ricaricare le pile ad Appiano Gentile l’obiettivo è resettare le energie nervose per recuperare lucidità. L’unico obiettivo rimasto a disposizione è lo Scudetto, che oggettivamente è al sicuro ma non ancora aritmetico. A nove giornate dal termine della Serie A non manca un po’ di preoccupazione per alcune situazioni (“imprevisti”, ndr). E non mancheranno novità. Una di queste si chiama Juan Cuadrado, che è pronto al rientro dopo un lungo stop. L’ultima apparizione del classe ’88 colombiano in maglia nerazzurra risale al 12 dicembre contro la Real Sociedad in Champions League, nella prima e unica partita da titolare. Poi l’ennesimo problema e quindi l’operazione. Salvo ricadute, Cuadrado tornerà a disposizione di Simone Inzaghi circa quattro mesi dopo l’ultima volta. E qualche pagina di storia nerazzurra può ancora essere scritta insieme (prima dell’addio…?). Ma come e quando?

Inter, quando torna Cuadrado? Ecco le ipotesi

RUSH FINALE – Cuadrado sarà la prima alternativa nel ruolo di quinto destro. Non il titolare ma l’arma in più dalla panchina. La data di rientro ancora non c’è ma si può ipotizzare. Difficile contro l’Empoli subito dopo la sosta. Più facile strappare la prima convocazione in casa dell’Udinese, da ex. E magari iniziare ad avere un minutaggio più corposo da subentrato a metà mese contro il Cagliari a San Siro. Il miglior Cuadrado può ancora essere utile alla causa Inter perché si deve giocare il Derby di Milano, che potrebbe essere l’ultima chiamata tricolore per il Milan ma non solo. L’attuale distanza, pari a 14 punti, venisse confermata fino a Milan-Inter, renderebbe il Derby di Milano match-point Scudetto. E proprio Cuadrado non vuole perdere l’occasione di mettere la sua firma dopo una stagione praticamente persa. Solo due assist ma in appena nove presenze, il numero 7 nerazzurro cerca ancora la prima gioia sul tabellino: Cuadrado riuscirà a segnare il suo primo gol in maglia Inter entro fine stagione? Inzaghi ci crede e ora lo aspetta…