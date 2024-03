Serie A, oggi calendario: attesa anche la data del derby Milan-Inter!

La Lega Serie A oggi comunicherà il calendario con le date di tre giornate: attesi ulteriori anticipi e posticipi, fra cui il derby Milan-Inter.



Oggi la Lega Serie A comunicherà le date di calendario dalla trentunesima alla trentatreesima giornata. Si tratta del programma dei turni successivi a quello del sabato di Pasqua e di Pasquetta, con cui il campionato riprenderà dopo la sosta per le nazionali. Per l’Inter gli impegni sono sul campo dell’Udinese, in casa col Cagliari e il derby col Milan. Che, come noto, ha una rilevanza ulteriore. Come annunciato a inizio stagione, i successivi giorni di pubblicazione di anticipi e posticipi saranno dalla 34ª alla 37ª giornata venerdì 19 aprile e poi l’ultima giornata lunedì 20 maggio. In aggiunta, come di consueto, la Lega Serie A fornisce anche la divisione di quali partite andranno solo su DAZN e quali (tre a giornata) anche su Sky Sport.