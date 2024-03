Milan-Inter, quando si gioca il derby? Un indizio su data e ora

Il derby Milan-Inter si avvicina e, vista la situazione di classifica, potrebbe essere ancora più decisivo. La partita della trentatreesima giornata di Serie A non ha ancora una data, ma il calendario è vicino. E un indizio aiuta.

QUANDO? – Manca ancora la data di Milan-Inter, big match della trentatreesima giornata di Serie A. Un derby che – in caso di incastri giusti – potrebbe anche essere la prima partita giusta per l’aritmetica del titolo della capolista. A luglio, la Lega Serie A ha annunciato le date di pubblicazione di anticipi e posticipi: le giornate dalla trentunesima alla trentatreesima usciranno il 19 marzo. Ossia martedì prossimo. Bisogna ancora attendere quattro giorni, ma una prima indicazione c’è. La dà il sorteggio dei quarti di finale di Europa League di oggi pomeriggio, che ha portato a un derby… italiano. Prima di affrontare l’Inter, il Milan avrà la doppia sfida europea con la Roma. Andata giovedì 11 aprile al Meazza, ritorno giovedì 18 aprile all’Olimpico (entrambe alle ore 21). Partita, quest’ultima, che “ufficializza” come il derby di Milano non potrà essere in anticipo. E con una trasferta al giovedì sera è improbabile che possa essere domenica alle 12.30. Perciò, in attesa del calendario martedì, l’indizio su quando si gioca Milan-Inter porta a una data: domenica 21 aprile ore 20.45 (oppure ore 18).