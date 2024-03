Acerbi a rischio stangata: due strade! Gli scenari della Procura − CdS

Continua a tenere banco il caso Francesco Acerbi. Ieri nuove accuse tra lui e il brasiliano Juan Jesus. Il Corriere dello Sport ipotizza gli scenari legati all’eventuale squalifica del difensore dell’Inter.

LA GIORNATA − Non si placa la querelle Acerbi-Juan Jesus, avvenuta nella notte di Inter-Napoli. Ieri, il difensore nerazzurro è stato escluso dal ritiro della Nazionale dopo aver avuto un colloquio con il CT Luciano Spalletti e i compagni. Poi nel pomeriggio, direttamente dalla stazione centrale di Milano, si è pronunciato davanti ai giornalisti negando assolutamente la presunta pronuncia di frasi razziste nei confronti di Juan Jesus. Pronta la replica del difensore del Napoli, che ha risposto per le righe con un post su Instagram. In mezzo, i comunicati di Figc e Inter e l’avvio delle indagini da parte della Procura Federale. L’Inter si è detta pronta ad ascoltare il suo tesserato, prima di attivarsi in altre eventuali misure.

STRADE − Intanto, come riferisce il Corriere dello Sport, le strade sono due sul caso Acerbi-Juan Jesus: o nulla, oppure 10 giornate di squalifica. C’è difatti, un precedente molto recente che riguarda un giocatore della Primavera della Ternana. Inoltre, il Procuratore Chiné di sicuro convocherà a testimoniare i due giocatori e probabilmente anche l’arbitro La Penna e qualche giocatore. Inoltre, il fatto che non ci siano immagini probanti ad accertare la frase proferita da Acerbi a Juan Jesus potrebbe non essere determinante. Basti pensare al caso Santini, giocatore del Padova, che apostrofò Shaka Mawuli della Samb e fu condannato a 10 giornate basandosi soprattutto sulla denuncia dello stesso Mawuli.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna