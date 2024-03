Acerbi si difende: «Mai dette frasi razziste! Frainteso»

Acerbi si difende. Dopo le accuse di razzismo mosse nelle ultime ore il difensore, di rientro a Milano dopo l’esclusione dalla Nazionale, ha parlato così

DIFESA – Francesco Acerbi si difende dopo le accuse lanciate da Juan Jesus nel post partita di Inter-Napoli: «Vaffa**** al razzismo? Questo è poco ma sicuro. Non ho detto nessuna frase razzista, questo è poco ma sicuro. Sono molto sereno. Temo una squalifica? No. Juan Jesus? Non l’ho sentito. L’unica cosa che posso dire è che frasi razziste dalla mia bocca non ne sono mai uscite, poco ma sicuro, lui ha frainteso. Sono molto sereno. È da 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. Spalletti? Ci siamo detti cose nostre. Sul tema razzismo spero la lotta vada avanti in ogni parte del mondo. In campo succedono tante cose, è normale che si possano dire certe cose. Ma poi quando l’arbitro fischia ci si da la man e finisce lì. Mi spiace aver dovuto lasciare il ritiro ma è andata così ed è giusto così».