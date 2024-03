Serie A, la classifica aggiornata dopo la 29ª giornata: Inter, sosta a +14

Non può essere certo un qualcosa di allarmante, ma dopo tre mesi l’Inter vede scendere il suo vantaggio in classifica in Serie A, complice il pareggio col Napoli. Il Milan si porta a -14 e passerà così le due noiosissime settimane di sosta per le nazionali, col campionato che si ferma per la maggior parte per delle amichevoli (più poche partite di spareggio per gli Europei).

SERIE A 2023-2024 – 29ª GIORNATA

Empoli-Bologna 0-1 94′ Fabbian

Monza-Cagliari 1-0 42′ Maldini

Udinese-Torino 0-2 10′ Zapata, 53′ Vlasic

Salernitana-Lecce 0-1 17′ aut. Gyombér

Frosinone-Lazio 2-3 13′ Lirola, 38′ Zaccagni (L), 57′, 62′ Castellanos (L), 70′ Cheddira

Juventus-Genoa 0-0

Verona-Milan 1-3 44′ Theo Hernandez, 50′ Pulisic, 64′ Noslin (V), 79′ Chukwueze

Atalanta-Fiorentina rinviata a data da destinarsi

Roma-Sassuolo 1-0 50′ Lo. Pellegrini

Inter-Napoli 1-1 43′ Darmian, 81′ Juan Jesus (N)

CLASSIFICA SERIE A

Inter 76

Milan 62

Juventus 59

Bologna 54

Roma 51

Atalanta 47 *

Napoli 45

Fiorentina 43 *

Lazio 43

Monza 42

Torino 41

Genoa 34

Lecce 28

Udinese 27

Verona 26

Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14

* una partita in più

PROSSIMO TURNO

TRENTESIMA GIORNATA SERIE A

Napoli-Atalanta sabato 30 marzo ore 12.30

Genoa-Frosinone sabato 30 marzo ore 15

Torino-Monza sabato 30 marzo ore 15

Lazio-Juventus sabato 30 marzo ore 18

Fiorentina-Milan sabato 30 marzo ore 20.45

Bologna-Salernitana lunedì 1 aprile ore 12.30

Cagliari-Verona lunedì 1 aprile ore 15

Sassuolo-Udinese lunedì 1 aprile ore 15

Lecce-Roma lunedì 1 aprile ore 18

Inter-Empoli lunedì 1 aprile ore 20.45